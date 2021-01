Cade dal lucernario, elisoccorso in codice rosso a Ponte a Elsa

Elisoccorso a Ponte a Elsa, frazione divisa tra San Miniato ed Empoli, per un uomo di 52 anni caduto da un'importante altezza mentre pare stesse eseguendo dei lavori al tetto. Il fatto sarebbe avvenuto alle 16 circa nella parte pisana della frazione, in via Poggio a Pino. Sul posto la Misericordia di San Miniato Basso ma data la situazione grave dell'uomo è stato fatto intervenire l'elisoccorso dall'ospedale Cisanello di Pisa. L'eliambulanza è giunta in codice rosso al campo da calcio di Ponte a Elsa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un lucernario mentre sistemava il tetto di un edificio. Il volo è stato di poco meno di tre metri ma per il ferito ci sono stati gravi traumi alla schiena.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO