Covid: scettici, no-vax e negazionisti scendono in piazza a Firenze

In piazza per chiarire la "delicata questione del vaccino e delle cure al covid". Questo il motivo per cui il 17 gennaio 2021 saranno in Piazza Santissima Annunziata a Firenze, autorizzati dalla Questura, medici biologi e giuristi, oltre a ristoratori ed esercenti del movimento #ioapro, che dal 15 gennaio terranno aperti negozi e ristoranti contravvenendo alle disposizioni di chiusura disposte dal Governo.

Sul palco si alterneranno alcuni nomi che fanno parte della costellazione degli scettici, negazionisti e no-vax, o di coloro che propongono cure alternative al covid. Tra questi il medico Pasquale Mario Bacco, con un breve passato nella Fiamma Tricolore, che ha fatto parlare di sé per essersi scontrato con la virologa Ilaria Capua. Il dottor Pasquale Bacco da mesi afferma che "il coronavirus non ha ucciso nessuno che non avesse implicazioni". Il nodo da cui parte è l'assenza di autopsie, oltre a parlare di "errori sui protocolli, strage di stato e immunità di gregge".

Sul palco è annunciato anche il biologo Franco Trinca, che negli ultimi mesi è impegnato per fornire cure con terapie alternative ai protocolli ufficiali, oltre ad aver aderito all'appello http://www.riapriamolitaliainsalute.it/.

I provvedimenti del Governo, considerati anticostituzionali, sono oggetto di iniziative legali che saranno illustrate dai giuristi Monica Seri e Mauro Sandri, avvocato che ha intrapreso numerosi ricorsi contro le multe illegittime per le misure anticovid, così come dichiara illegittimo il lockdown. L'avvocato Sandri, sulle sue pagine social, mette in dubbio l'efficacia dell'industria farmaceutica e dei vaccini e ha condiviso un modulo atto a negare il proprio consenso alla "schedatura sanitaria", che ha fatto il giro dei social.

Sonia Savioli, autrice de 'Il giallo del coronavirus', parlerà delle cause e implicazioni economiche connesse all’epidemia in corso.

L’evento è promosso dal Fuoco di Firenze e vi aderiscono associazioni e movimenti per la libertà di cura, no-vax e vicine all'estrema destra.

Atto primo; Federazione Rinascimento Italia; Federazione Popolo Sovrano; #IOAPRO movimento di ristoratori ed esercenti che sfidano i decreti anticovid; Italia Risorge; Liberiamo l’Italia; Lista Libera Firenze; Marcia della Liberazione; Reopen Italia; Vox Italia.