Covid 19, 14 ospiti positivi alla Regina Elena

L'Azienda Speciale Regina Elena, comunica all’interno della struttura di via Don Minzoni si sono registrati alcuni casi di positività al Covid-19. Lo staff della Casa di Riposo ha comunicato la notizia direttamente ai familiari dei pazienti contagiati ma anche a tutti coloro che, pur essendo negativi, sono ospiti o lavorano all’interno dell’azienda speciale.

«Siamo in costante contatto con la dirigenza della Regina Elena e con l’azienda sanitaria e seguiamo da vicino l’evolversi di questa vicenda. Come abbiamo ormai imparato le strutture per anziani sono particolarmente esposte in questa pandemia e stiamo facendo di tutto per tutelare al massimo ospiti e lavoratori» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale.

«Abbiamo informato tutti di quanto sta accadendo: sia famigliari dei pazienti contagiati sia coloro che, pur essendo negativi, sono ospiti o lavorano all’interno della Casa di Riposo. Abbiamo parlato con tutti per essere chiari e trasparenti. Stiamo gestendo questa delicata situazione in stretta collaborazione con l’azienda sanitaria e l’amministrazione in modo da fare per il meglio. Chiedo la collaborazione e il supporto di tutti in questo momento difficile» ha dichiarato Giuseppe Simone Profili, presidente della Regina Elena.

Tutto è iniziato con un controllo preventivo effettuato il 12 gennaio: tutti gli ospiti e i lavoratori sono stati sottoposti a tampone antigenico. Da questo primo esame è emersa la presenza di un ospite positivo e asintomatico nel reparto posto al primo piano “lato Carrara”: questa persona e l’ospite con cui condivideva la stanza, sono stati immediatamente sottoposti a tampone molecolare, da cui sono risultati entrambi positivi. Queste due persone sono state immediatamente trasferite presso il reparto di cure intermedie Covid al vecchio ospedale di Massa.

Alla luce di questi risultati, l'azienda sanitaria ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti, tanto che il 16 gennaio tutti, ospiti e lavoratori, sono stati sottoposti a tampone molecolare. Questo ha permesso di rilevare altri 13 casi positivi tra gli ospiti, sempre limitatamente allo stesso reparto: 6 persone sono state trasferite domenica sera (17 gennaio) alle cure intermedie e altre 7 sono in attesa di essere trasferite. Ci sono poi due ospiti che attualmente risultano negativi ma che sono stati messi comunque in isolamento cautelativo.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio Stampa