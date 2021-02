Auto contro moto, muore scooterista a Firenze

Un 50enne fiorentino è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani alle 10.30 in via Reginaldo Giuliani a Firenze. Da una prima ricostruzione la vittima viaggiava in sella a uno scooter quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'auto che viaggiava in direzione opposta.

Il conducente della vettura non si sarebbe fermato, abbandonando poi la macchina nella vicina piazza Dalmazia tentando la fuga a piedi. Grande dispiegamento di forze per rintracciare l'automobilista poi bloccato dalla polizia municipale. In corso gli esami per verificare se l'automobilista avesse assunto alcol o stupefacenti.