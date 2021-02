Stava passando per via dei Servi a Firenze quando è stato colpito da un calcinaccio. Era caduto dalla facciata di un palazzo in centro e lo ha preso in pieno. L'uomo è rimasto illeso ma è stato controllato dai medici del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso alcuni calcinacci pericolanti e transennato l'area in via precauzionale.