Staffoli, coppia irreperibile: intervengono soccorsi e vigili del fuoco

Tanta paura nella mattinata di oggi, mercoledì 17 febbraio, a Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno una coppia non rispondeva al telefono che al campanello e si è temuto il peggio. Alla fine intervento di forze dell'ordine e sanitari ha permesso di contattare l'uomo e la donna, che sono salvi nonostante lo spavento.

Tutto è cominciato verso le 10 quando i sanitari della ASL sono arrivati per la consueta visita all'uomo, una persona sulla settantina che da tempo ha problemi di salute. Nessuno arriva alla porta o rispondeva alle chiamate, quindi sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco per aprire la porta.

Esclusa subito la paura della fuga di monossido, la situazione è stata resa più complicata dalla presenza di un cane, per cui è stata chiamata una squadra speciale di veterinari. L'animale, di grossa taglia, impediva di soccorrere in maniera appropriata la coppia. L'uomo è stato trovato a terra impossibilitato a alzarsi, verosimilmente per una caduta, mentre la compagna era a letto addormentata e non si era accorta di nulla.

Sul posto una automedica, un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze e i carabinieri. La situazione è tornata alla normalità nel giro di circa un'ora.