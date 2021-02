Posta Elettronica Certificata: cos'è e come avere una PEC gratuita online

La Posta Elettronica Certificata, nata per aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni (per le quali, tra l’altro è obbligatoria) sta diventando sempre più diffusa anche tra i privati, soprattutto con il crescere dei servizi digitali amministrativi offerti ai singoli cittadini.

La PEC, acronimo appunto di Posta Elettronica Certificata, è uno strumento digitale di comunicazione che ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Si tratta, in pratica, di una particolare casella e-mail attraverso la quale singoli cittadini, aziende, enti e Pubblica Amministrazione possono scambiarsi messaggi, inviare e ricevere documenti e molto altro, il tutto con valore legale e certificato da una ricevuta di avvenuto invio e una ricevuta di consegna.

Altra caratteristica importante della PEC, che la differenza dalle tradizionali caselle di posta elettronica che si usano solitamente, è che oltre alla ricevuta di invio e di ricezione essa garantisce l’integrità e la non alterabilità del contenuto del messaggio inviato o ricevuto, cosa che la rende adatta proprio quando si necessitano comunicazioni ufficiali come, per esempio, quelle con INPS, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Istruzione.

Differenza tra PEC e e-mail tradizionali

Riassumendo, la differenza tra PEC e indirizzi di posta elettronica standard risiede nel sistema di controllo che certifica l’autenticità di ogni messaggio. Le e-mail inviate tramite PEC vengono accettate dal gestore del servizio che ne verifica la conformità agli standard, la certifica, e la inoltra al gestore del destinatario che, a sua volta, verificata l’e-mail, la consegna e attiva la relativa notifica legale che viene rispedita al mittente.

Come ottenere una PEC gratuita online

Acclarata l’utilità di questo metodo di comunicazione sicuro e legale, scopriamo come è possibile procurarsi un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e ottenere una PEC gratuita online, fermo restando che questa gratuità è solitamente limitata ad alcuni mesi.

L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata è praticamente identico a quello di una normalissima e-mail: non si necessita di alcun dispositivo particolare ma è sufficiente avere un computer, un tablet o uno smartphone, un collegamento a Internet e un browser come Google Chrome, per esempio.

Gli indirizzi PEC possono essere gestiti anche tramite i client e-mail più diffusi come Microsoft Outlook e Apple Mail a patto, ovviamente, di attivare una propria casella di Posta certificata presso uno dei vari provider accreditati che forniscono il servizio.

La PEC è un servizio a pagamento e, essendo obbligatorio per aziende e Pubbliche Amministrazioni, viene fornito da diversi provider che, spesso, attivano delle collaborazioni e degli accordi con le singole categorie di professionisti o realtà economiche.

Per i privati cittadini vi è la possibilità di avere una PEC gratuita online per determinati periodi di tempo, solitamente 6 mesi o un anno, sfruttando promozioni o sconti offerti dai maggiori provider e fornitori di caselle di posta elettronica certificata. In questo modo sarà possibile testare il servizio e valutare l’eventuale attivazione definitiva delle PEC senza spendere soldi.

Tuttavia, i servizi PEC dedicati ai privati cittadini hanno un costo di una decina di euro all’anno, somma più che ragionevole e corrispondente al prezzo dell’invio di un paio di tradizionali raccomandate cartacee con ricevuta di ritorno. Quindi, a conti fatti, considerando che l’utilizzo della PEC aumenterà sempre di più nei prossimi anni, vale davvero la pena attivare una casella di posta elettronica certificata fin da subito. L’inoltro di domande e istanze presso la Pubblica Amministrazione, l’accesso comunicazioni relative a concorsi pubblici e tanto altro sarò più semplice e facilmente gestibile comodamente da casa.