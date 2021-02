Rider cade dalla bici e viene investito a Firenze, è grave

Un rider 45enne è stato investito ieri sera alle 19.15 circa in piazza delle Cure. L'uomo ha perso l'equilibrio a causa dell'asfalto bagnato ed è caduto, quando poi è sopraggiunta un'auto che lo ha travolto. Subito i soccorsi inviati dal 118 lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. È attualmente ricoverato lì, ancora in gravi condizioni. La piazza è stata chiusa al traffico per circa un'ora per i soccorsi e i rilievi. Sul posto anche la medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro.