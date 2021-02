Un 55enne è morto per un malore alla Rocca della Verruca di Calci. Questa mattina sono stati attivati i soccorsi per l'uomo, finito in arresto cardiaco dopo i dolori al torace. Prima dell'arrivo dei mezzi inviati dal 118 (Misericordia di Calci e Cascina, oltre ai vigili del fuoco), i presenti hanno effettuato un massaggio cardiaco. Non c'è stato purtroppo niente da fare.