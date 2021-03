Auto scontate per gli affiliati Confartigianato: accordo con Tm Wagen, leader del settore

Tm Wagen, rivenditore autorizzato Suzuki sbarcato a Firenze a maggio 2020, ha siglato ieri nel salone del capoluogo un'importante convenzione con Confartigianato Firenze, associazione di categoria vicino agli imprenditori dal 1949.

Il segretario generale Confartigianato Jacopo Ferretti è stato ospite in via Empoli e ha siglato l’accordo con Sentillan Hila, uno dei due titolari assieme al socio Armando Guri dell'azienda impegnata nel settore automotive da oltre 10 anni.

L'offerta che è nata è molto vantaggiosa. In funzione di questo accordo tutti gli affiliati ad una delle più importanti realtà associative della provincia potranno godere di sconti sull’acquisto di un'auto Suzuki fino al 20% del prezzo di listino. Non solo: potranno avvantaggiarsi della proverbiale professionalità e competenza di una organizzazione capace in soli 10 anni di mettere insieme 10 saloni, un deposito ed un service tra Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli.

Per saperne di più recati nei saloni di

- Firenze, via Empoli 4

- Empoli, via Jacopo Carrucci 103

Puoi chiamare lo 055/7327000 per Firenze o lo 0571/543950 per Empoli

