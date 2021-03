Insiste a voler salire sull'autobus senza mascherina: multa e denuncia a San Marcello Piteglio

In due diverse occasioni si sarebbe rifiutata di indossare la mascherina a bordo di un autobus e, ai ripetuti inviti di scendere dal mezzo da parte dell'autista, non avrebbe acconsentito. Per questo una donna di circa 40 anni è stata multata per violazione della normativa Covid-19 e per aver provocato la sospensione della corsa dell'autobus, per la quale è stata denunciata per il reato di "interruzione di pubblico servizio".

Gli episodi sono avvenuti nei giorni scorsi al capolinea degli autobus di San Marcello Piteglio. La donna si sarebbe ostinata a voler salire a bordo del mezzo priva del dispositivo di protezione individuale. Identificata dai carabinieri di San Marcello e Cutigliano sono scattate le sanzioni e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia.