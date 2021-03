Nuovo sito per il Comune di Montemurlo

Da oggi, 30 marzo 2021, è online il nuovo sito web istituzionale del Comune di Carmignano, che presenta numerosi aggiornamenti rispetto alla versione precedente. Il sito istituzionale del Comune venne messo online per la prima volta nel 2005, in collaborazione con Po-net – Rete Civica – Sistema del Comune di Prato. Nel 2009 ha subito un primo restyling e adesso è stato completamente rinnovato dall’Ufficio Cultura, in collaborazione con l’Ufficio Innovazione.

Nel sito, attualmente sono presenti circa 1000 pagine, raggruppate in sezioni per argomento, per permettere al cittadino di orientarsi al meglio nella ricerca delle informazioni utili. L’attuale rifacimento completo del sito ha previsto l’utilizzo di una nuova piattaforma realizzata dalla ditta IS-WEB, che garantisce strumenti adeguati alle nuove linee guida AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), che è uno dei parametri fondamentali su cui devono basarsi i siti istituzionali, garantendo una struttura informativa snella, facilmente fruibile e con un linguaggio immediato. Anche tutti i contenuti riguardanti l’Amministrazione

Trasparente sono appoggiati sul nuovo sito. Inoltre, la nuova piattaforma, essendo “responsive”, garantisce una fruizione più diretta e facilitata da smartphone e tablet.

L’aggiornamento costante del sito ha fatto sì che negli anni ci fosse sempre un buon riscontro in termini di utilizzo da parte degli utenti. Negli ultimi anni le statistiche indicano gli accessi al sito sempre attorno ai 110 mila utenti all’anno. Nel 2020 gli accessi hanno sfiorato i 193 mila utenti, di cui circa 77 mila nuovi utenti. Sebbene la maggioranza degli utenti siano locali, molti accessi avvengono anche da altre parti d’Italia e dall’estero: prevalentemente paesi dell’Unione Europea, Cina e Giappone.

Tra le pagine più visitate troviamo:

- Albo pretorio

- Amministrazione

- Uffici e contatti

- Refezione scolastica

- Biblioteca

- Anagrafe

- Concorsi

- Urbanistica e edilizia

- Raccolta differenziata

“Il nuovo sito non è solo accattivante a livello di grafica – dice l’assessore alla Comunicazione Stella Spinelli – ma i suoi contenuti sono frutto di un serio lavoro di studio sui dati degli ultimi due anni di navigazione. È quindi un sito calato sulle abitudini ed esigenze dei cittadini”.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa