Incidente stradale al Passo dei Pecorai, muore giovane ciclista: il cordoglio del Comune di Greve

Il sindaco Paolo Sottani e la giunta comunale di Greve in Chianti esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la grave perdita di Giacomo Bertozzi, 37 anni, residente a Strada in Chianti, vittima di un incidente stradale, verificatosi ieri sera al Passo dei Pecorai.

“Con immenso dolore e incredulità per la notizia della prematura scomparsa, porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari e ai parenti più cari del giovane concittadino – dichiara il sindaco - siamo profondamente afflitti e ci stringiamo intorno alla compagna Sara, alla figlioletta e a tutti i familiari, il nostro unico pensiero è quello di infondere loro coraggio nel tentativo di far fronte all’inspiegabile tragedia che li ha investiti”.

Al momento sono in corso gli esami e le analisi disposti dalla Medicina legale. La prossima settimana la famiglia provvederà a comunicare giorno e luogo delle celebrazioni del funerale.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino