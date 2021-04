Controlli nell'Aretino, cerca di ingerire droga e morde la mano a un carabiniere: arrestato

Tra la notte e il pomeriggio di ieri, due gli interventi in contrasto alle sostanze stupefacenti, svolti in provincia di Arezzo da parte dei carabinieri.

Ieri pomeriggio in un'area rurale dell'Aretino, un trentenne è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di cocaina. L'uomo è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo come assuntore. È successo durante un controllo del territorio, con riguardo alle aree più isolate, dei carabinieri della stazione di Castelnuovo dei Sabbioni. Nei giorni precedenti i militari avevano ricevuto svariate segnalazioni da parte dei cittadini che avevano notato un aggirarsi dei giovani intorno ad un edificio abbandonato. Dopo alcuni giorni di servizio sul posto, ieri pomeriggio il 30enne è stato bloccato all'interno dell'edificio. Dopo un primo tentativo di fuga l'uomo, già noto ai carabinieri come consumatore di sostanze stupefacenti, è stato fermato e segnalato all'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

L'altro episodio si è verificato ieri notte, a Montevarchi. Un'auto ferma a bordo strada in centro, in orario notturno oltre il coprifuoco, ha insospettito i carabinieri di San Giovanni Valdarno, che hanno voluto vederci chiaro. All'interno dell'auto c'era una persona, che avrebbe subito cercato di nascondersi quando ha visto i militari avvicinarsi. A quel punto i carabinieri hanno domandato all'uomo quale fosse il motivo per essere fuori casa a quell'ora, in riferimento alle normative anti Covid. I carabinieri hanno così appurato che si trattava di un giovane pregiudicato originario di Terranuova Bracciolini. Parlando inoltre, l'uomo stringeva con forza qualcosa nel pugno. Alla richiesta dei militari di mostrare cosa nascondesse l'uomo ha portato la mano alla bocca cercando di ingerire quella che poi si è rivelata una dose di cocaina. Dopo una prima resistenza dove il soggetto si è dimenato, opponendo resistenza e arrivando anche a mordere la mano di un militare, i carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo e recuperare l'involucro contenente la dose dello stupefacente. L'uomo è stato accompagnato in caserma a San Giovanni Valdarno dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, sanzionato per violazione della normativa anti Covid e segnalato alla Prefettura di Arezzo quale assuntore di sostanze stupefacenti.