Nuova distribuzione di mascherine a Pontedera

Il personale impegnato in questa operazione è lo stesso che avrebbe dovuto partecipare alla distribuzione centralizzata. Alle tre organizzazioni che fanno parte della Protezione civile (Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa) si aggiungono i volontari di GS Oltrera, Stella Azzurra, Gs Bellaria, associazione Il Mattone, associazione ProLoco Montecastello in festa, associazione Fratres, ASD Il Romito, dell’associazione ricreativa La Borra, Polisportiva Santa Lucia, della Parrocchia di Gello, ASD Pardossi.

La distribuzione ai soggetti positivi in quarantena avverrà su richiesta alla Protezione civile. Per le persone fragili è possibile contattare l’Auser.

“Si tratta del quarto giro di distribuzione a domicilio che il comune organizza – dichiarano il sindaco Matteo Franconi e l’assessore Mattia Belli – ed anche stavolta vogliamo ringraziare per la disponibilità tutti i volontari delle associazioni del territorio che continuano a darci una mano nell'assistenza alla popolazione. Non è facile organizzare una distribuzione efficace e sufficientemente capillare a tutti i cittadini e su tutte le frazioni del nostro territorio. Questa distribuzione segue quella già effettuata su iniziativa del Comune durante la prima e la seconda "ondata" covid-19. Come sempre dimostriamo di essere una comunità capace di reagire unita alle difficoltà. Invitiamo tutti a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite affinché la distribuzione avvenga in sicurezza e con la massima efficacia. Con l'auspicio, la speranza e la fiducia che la campagna di vaccinazione di massa possa finalmente dispiegare i propri effetti e restituirci la nostra normalità"