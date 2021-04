Positivo al Covid non rispetta la quarantena: denunciato nel Pisano

Denunciato dalla polizia per epidemia colposa perché, nonostante fosse positivo, ha violato la quarantena. È successo nel Pisano. Un uomo di 31 anni, positivo al Covid-19, non ha rispettato la quarantena e si è incontrato con una donna in un albergo della provincia.

Sarebbe stato proprio il nominativo lasciato in hotel per la registrazione a far scoprire alla polizia che l'uomo aveva violato la quarantena obbligatoria, a cui adesso è stata sottoposta anche la donna.