Auto nel fosso tra Castelfranco e Ponticelli, chiamato l'elisoccorso

Un importante incidente si è verificato lungo la sp66 Nuova Francesca a Castelfranco di Sotto poco prima delle 11 di questa mattina. Sul posto tre ambulanze inviate dalla Misericordia e dalla Pubblica assistenza di Castelfranco oltre alla Pubblica assistenza di Santa Croce.

Secondo quanto appreso un'auto si sarebbe ribaltata in un fosso nella strada per andare a Ponticelli. Una persona è rimasta bloccata all'interno dell'auto. È stata estratta dai vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Chiamato in soccorso anche l'elisoccorso Pegaso. Per i rilievi sono presenti i carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO