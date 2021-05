Inchiesta Keu, Giani a FdI: "Nessuno eccepì su emendamento. Rispondo per cortesia: retro pensiero da inquisizione"

Il consigliere di FdI Francesco Torselli ha presentato in consiglio regionale un'interrogazione sulla modalità di presentazione, discussione e approvazione dell'emendamento numero 6244/2.6 del 26 maggio 2020, in materia di scarichi industriali delle concerie, finito all'attenzione della Dda fiorentina nell'ambito della nota inchiesta Keu.

"Ricordo di una conduzione del Consiglio ordinaria, incalzante con i tempi per le misure Covid, ci sono state ore perché questo emendamento potesse essere letto, eccepito, questo non è accaduto, è andato in votazione come centinaia di altri emendamenti [...] non ci sono stati voti contrari a quella legge, solo voti a favore o astenuti [e] non vi era necessità di un parere tecnico perché non prevede una maggiore o minore spesa". Queste le parole de presidente della Toscana Eugenio Giani che conclude: "Le ho risposto per cortesia - ha concluso Giani rivolgendosi a Torselli - perché su questa vicenda per me parlano i fatti e, per una questione di opportunità, l'emendamento viene revocato. Mi aspetto una correttezza nel formulare le interrogazioni, una lettura attenta del regolamento perché, con questi profili di retro pensiero da inquisizione, non si contribuisce a sviluppare nel modo migliore i lavori del Consiglio".