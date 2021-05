Oggi ringrazio Serena che ho conosciuto tramite una mia cara amica Ilenia durante una gita fuori porta a Firenze, abbiamo partecipato ad una visita guidata in un palazzo storico di questa città piane di arte e cultura. Abbiamo pranzato insieme e abbiamo trascorso una bella giornata e ringrazio per questo. Il dolce o meglio i dolcetti, perché sono muffin sono molto golosi e con un ingrediente che a me piace molto la fragola.

Questi golosi frutti rossi sono molto apprezzati anche dai bambini, le fragole possiamo utilizzare per preparare molti dessert, ma anche succhi di frutta.

Ho trovato delle curiosità sulle fragole, la prima è che i semi si trovano all'esterno del frutto, infatti i semini gialli sono disseminati su tutta la loro superficie.

Questi frutti appartengono alla stessa famiglia delle rose e la cosa che le accomuna è il dolce profumo che emanano durante la fioritura.

Gli antichi Romani le coltivavano e oltre a mangiarle le utilizzavano anche come rimedi terapeutici.

Le fragole sono ricche di vitamina C, di fibre, acido folico, potassio, sono un alleato per prevenire le malattie cardiovascolari, mantenendo alte le nostre difese immunitarie, combattono problemi di stitichezza, sono formate per oltre il 90 per cento da acqua e hanno poche calorie.

Se decidete di fare una cena romantica cosa c'è di meglio che degustarle con un ottimo spumante o champagne e il tocco finale la cioccolata!

Ho scoperto che in Belgio c'è anche un museo dedicato completamente alla Fragola: www.museedelafraise.com//le-musee

Muffin di ricotta e fragole

Ingredienti

300 gr di farina 00

250 gr di ricotta

250 gr di fragole

1 bustina di lievito per dolci

4 uova (2 intere e 2 tuorli)

150 gr di zucchero

La scorza di due limoni

20 ml di succo di limone

100 ml di latte

Preparazione

In una ciotola mettete le uova e lo zucchero e mescolate bene, aggiungete la ricotta, la bustina di lievito e continuate a mescolare. Poi aggiungete il latte, la scorza del limone, il succo e per ultimo la farina setacciata poco alla volta e amalgamate il tutto. Ora potete aggiungere le fragole pulite e tagliate a fettine o a pezzetti. Fornitevi di almeno una 20 di stampini per muffin vanno bene anche quelli in silicone o quelli usa e getta in carta o alluminio e versateci sopra il composto. Cuocete in forno ventilato, preriscaldato, a 180 gradi per 25 minuti.

Serena

