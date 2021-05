Omicidio Khrystyna Novak, rinvenuto il cadavere in un casolare

Un casolare ha nascosto per mesi il corpo di Khrystyna Novak, 29enne ucraina scomparsa da Corte Nardi a Orentano il 2 novembre scorso. Questo quanto riporta il quotidiano 'Il Tirreno', annunciando che ieri mattina la polizia è riuscita in quello che non è stato possibile per mesi: trovare segni della giovane scomparsa.

Il vicino di casa di Novak e del fidanzato Airam Gonzalez, Francesco Lupino, è stato arrestato lo scorso 23 marzo per omicidio volontario. L'identificazione è stata fatta su alcuni elementi che avrebbero dato la certezza della prova. L'autopsia verrà effettuata la prossima settimana con un medico legale, un genetista e un entomologa per capire quando è morta Khrystyna.