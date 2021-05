Vaccino Day: esteso l’accesso libero per gli over 40 all’Hub di Reggello

Per le tre giornate ad accesso libero previste per oggi, domani e domenica 30 maggio l’Azienda sanitaria ha deciso di estendere la possibilità di vaccinarsi con dosi Pfizer a tutte le fasce di età che ad oggi sono previste dal piano vaccinale regionale: dagli over 40 agli over 60.

E’ possibile già da oggi pomeriggio accedere, senza prenotazione, all’Hub vaccinale di Reggello (Palazzetto dello Sport) aperto fino alle ore 18. Si ricorda che domani e domenica l’accesso libero è previsto dalle ore 8 alle ore 18.

Giornalmente vengono somministrate 700 dosi di vaccino Pfizer.

All’ingresso del punto vaccinale il personale dedicato all’accettazione organizza l’accesso secondo l’ordine di arrivo in modo da garantire una gestione regolata degli afflussi.

A questo link la programmazione degli Open Day vaccinazioni dell’Asl Toscana Centro

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio stampa