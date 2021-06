Caccia la moglie e si tiene il figlio, poi aggredisce la polizia: arrestato a Lucca

Un uomo è stato arrestato per aver prima picchiato la moglie buttandola fuori, poi si sarebbe chiuso in casa con il figlio minorenne e infine avrebbe aggredito i poliziotti intervenuti. È successo sabato sera a Lucca. Come raccontato dalla donna agli agenti, sarebbe stata picchiata e buttata fuori di casa e utilizzando il telefono dei vicini avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

La pattuglia, una volta sul posto per verificare l'incolumità del bambino, avrebbe trovato l'uomo non collaborativo nei controlli, vietando agli agenti di accedere nella casa e di parlare con il piccolo. La polizia sarebbe comunque riuscita a constatare che il figlio, seppur spaventato, non riscontrava lesioni. Mentre però gli agenti erano intenti a chiamare rinforzi improvvisamente l'uomo sarebbe uscito aggredendoli, creando così una colluttazione che si è conclusa con lievi lesioni per un poliziotto. L'uomo, di 35 anni, è stato arrestato e questa mattina per direttissima è stata convalidata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due giorni a settimana. Il 35enne è stato inoltre denunciato per maltrattamenti in famiglia mentre la donna e il bimbo sono adesso seguiti da un centro anti violenza.