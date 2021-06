È morto un escursionista precipitato per 200 metri dalla vetta del Monte Procinto, sopra Stazzema, sulle Alpi Apuane. Il corpo è in corso di recupero. Il soccorso alpino è stato attivato alle 13. I soccorritori, sbarcati da un elicottero, hanno bonificato la zona dalla vegetazione per consentire il recupero, avvenuto a 100 metri sotto un ponte di legno. Non sono ancora note le generalità della persona deceduta.