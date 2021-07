Incendio sulle colline di Porto Santo Stefano, elicotteri in azione

Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13 sulle colline alle spalle di Porto Santo Stefano (Gr).

Sul posto sono rapidamente intervenute numerose squadre del volontariato e il direttore operazioni del sistema regionale antincendio. Su sua specifica richiesta, la sala operativa regionale ha disposto immediatamente l'invio di due elicotteri per cercare di contenere la propagazione delle fiamme in una zona densamente boscata con abitazioni che potrebbero essere interessate dalle fiamme, a presidio delle quali sono intervenute anche squadre dei Vigili del fuoco supportate da un elicottero.

Nell’area coinvolta, fortunatamente, il vento non aiuta la propagazione delle fiamme. In corso di valutazione l’eventuale invio, nella prossima ora, di ulteriori mezzi aerei. Il bosco interessato dall’evento è costituito prevalentemente da macchia mediterranea. Ulteriori squadre di volontari e operai forestali giungeranno in zona per incrementare le forze a disposizione.

Si ricorda che dal 1 Luglio, è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell'uso all'aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa