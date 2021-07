Tagliate gomme di 10 auto al parcheggio dell'ospedale, coinvolto anche il camper della Misericordia

Tagliati gli pneumatici di una decina di auto, tra cui anche il camper della Misericordia di Empoli utilizzato per il servizio tamponi. La brutta scoperta è avvenuta a Empoli, nel parcheggio gratuito di viale Boccaccio, a servizio dell'ospedale San Giuseppe ma anche di chi necessiti di fare tamponi.

Il fatto è avvenuto tra la sera di sabato 3 e domenica 4 luglio. I carabinieri della compagnia di Empoli sono già stati allertati anche dai residenti. C'è sconforto nelle parole di Federico Chesi, tra i responsabili della Misericordia.

"Non ci sono parole per quello che è stato fatto - spiega -. Domani riprenderemo con il servizio tamponi ma quello che è stato fatto non può essere commentato".

Si vede che lo spregio è stato volontario perché le 4 ruote del camper sono state incise con la lama pare di un coltello. Un danno importante per gli automobilisti colpiti, una spesa importante.