Incendio alle Cerbaie vicino a un maneggio, 2 elicotteri inviati

Tornano gli incendi anche nelle campagne del comprensorio del cuoio.

Se un rave party da giorni sta animando l'area di Tavolaia, gli enti di soccorso stanno intervenendo non troppo lontano per un incendio boschivo è divampato intorno alle 15 nei boschi delle Cerbaie al confine fra le province di Firenze, Pisa, Lucca.

Sul posto sono arrivate 10 squadre del volontariato dalle tre province e tre direttori operazioni del sistema regionale antincendio. Immediato l'invio di due elicotteri per cercare di contenere la propagazione delle fiamme in una zona con presenza di pini e macchia mediterranea con abitazioni che potrebbero essere interessate dal fronte. In corso di valutazione l'evacuazione di un maneggio che potrebbe essere raggiunto dalle fiamme. In arrivo anche autobotti del volontariato e dei vigili del fuoco necessarie per i rifornimenti e il presidio di abitazioni e manufatti.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori squadre di volontari e operai forestali per incrementare le forze a disposizione.

Il vento in zona alimenta le fiamme in direzione di aree densamente boscate. Una linea di alta tensione attraversa l'incendio e rallenta le operazioni di spegnimento. E’ possibile l’invio e l’impiego di ulteriori mezzi aerei.