Licenziamento Gnk, il sindaco Barnini in rappresentanza di tutta la comunità al fianco dei lavoratori

Il Comune di Empoli ha aderito e partecipato nella persona del primo cittadino, Brenda Barnini, in forma istituzionale, con la fascia tricolore e il Gonfalone civico, con l’assessore Massimo Marconcini, alla manifestazione indetta per questa mattina, lunedì 19 luglio a Firenze in Piazza Santa Croce a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, che si trovano da dieci giorni, ormai, in assemblea permanente dopo aver ricevuto per email la comunicazione del loro licenziamento, dopo un normale turno di lavoro notturno, senza preavviso e senza motivazioni legate alla situazione economica dell’azienda proprietaria.

La Giunta comunale di Empoli ha approvato una delibera per sostenere ogni vertenza che renda evidente la necessità di un approccio che parla dalla salvaguardia della dignità delle persone e del lavoro rispetto alle necessità del profitto e produttive, pur tenendo conto delle difficoltà dell’economia, accentuate dalla crisi pandemica, che riguardano non solo la manifattura, ma interi settori economici del territorio metropolitano dalla grande distribuzione al settore pubblico, dalla cura

alla persona al settore agroalimentare, dal mondo dello spettacolo alla logistica e all’edilizia e su proposta del sindaco Brenda Barnini di voler esprimere anche in forma istituzionale la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità empolese alle lavoratrici e ai lavoratori della GKN di Campi Bisenzio con il proprio sostegno in presenza alla manifestazione.

IL COMMENTO DEL SINDACO BRENDA BARNINI – «In piazza Santa Croce a Firenze stamattina ci sono tutte le istituzioni toscane al fianco dei lavoratori della GKN e in difesa del lavoro. Questa battaglia non riguarda solo quei lavoratori ma tutte le nostre comunità che rischiano di uscire dalla pandemia ancora più deboli».