Le notti dell'Archeologia sono tra le stelle a Santa Maria a Monte

Ispirata all’ultimo verso dell’Inferno dantesco, in questo anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, Le notti dell’Archeologia a Santa Maria a Monte prenderanno in prestito questo buon auspicio, dopo le difficoltà causate dalla “selva” della pandemia.

Venerdì 23 Luglio presso l’Area Archeologica La Rocca di Santa Maria a Monte, a partire dalle 21, saranno la storia, declinata nell’archeologia del sito, e l’astronomia le discipline che accompagneranno i visitatori, come fossero Virgilio con Dante.

Dopo una prima parte curata dal Gruppo Archeologico del Valdarno Inferiore e dedicata alla visita guidata dei 1300 anni di storia che contraddistinguono l’area archeologica, centro focale da cui ha avuto origine l’insediamento, la serata proseguirà sulla suggestiva terrazza panoramica che sarà munita per l’occasione di potenti telescopi per osservare pianeti e stelle visibili nel periodo estivo. I visitatori saranno guidati dall’Associazione Astronomica “Isaac Newton”, il gruppo astrofili capitanato da Mauro Bachini.

La serata, adatta per adulti e bambini, è completamente gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3333495168 o per mail all’indirizzo musei@comune.santamariaamonte.pi.it.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte