Foto e video pedopornografici su Pc e smartphone: arrestato un 20enne in provincia di Pisa

Salvato su computer e smartphone aveva materiale pedopornografico con bambini in tenera età, alcuni di questi ripresi anche insieme ad adulti.

Per questo motivo è finito agli arresti domiciliari uno studente di 20 anni residente in provincia di Pisa, incastrato dalla polizia postale pisana e trovato appunto in possesso di una considerevole mole di video e immagini pedopornografiche

Il giovane sarebbe stato individuato durante indagini disposte dalla procura di Firenze per il contrasto alla pedopornografia online, che ha riguardato numerose province italiane.