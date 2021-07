La scherma toscana a Tokyo 2020, i risultati nel Fioretto di Alice Volpi e Martina Batini

Fioretto femminile individuale, quarto posto per la senese Alice Volpi

Alice Volpi

Quarta piazza per Alice Volpi nel fioretto femminile individuale. L’atleta senese delle Fiamme Oro è stata sconfitta nella finale per il 3° posto dalla russa Larisa Korobeynikova. Una gara iniziata dai sedicesimi di finale con la vittoria contro l’ungherese Kondricz per 15-5, nell’ottavo di finale ha poi sconfitto la tedesca Erbert in rimonta per 15-13. La fiorettista, seguita da Giovanna Trillini vincitrice dell’Olimpiade di Barcellona 1992, ha poi sconfitto la compagna di squadra Arianna Errigo nei quarti di finale per 15-7 prima di essere poi sconfitta dalla russa numero 1 del ranking mondiale, Inna Deriglazova con il punteggio di 15-10. La poliziotta ora avrà modo di rifarsi con la gara a squadre che si disputerà nella notte tra martedì e mercoledì insieme alle compagne Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa.

Fioretto femminile individuale, 19esima la pisana Martina Batini

Martina Batini

Si è fermata al primo turno la corsa della pisana Martina Batini alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel fioretto femminile individuale. L’atleta delle Fiamme Oro, allenata dal maestro Simone Piccini è stata sconfitta dall’ungherese Kreiss per 15-10 nei sedicesimi di finale. Un assalto sfortunato per la 31enne che ha visto così svanire subito il suo sogno a cinque cerchi. Ci sarà tempo per rifarsi con la gara a squadre che si svolgerà nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 luglio insieme alle compagne di squadra Alice Volpi, Arianna Errigo ed Erica Cipresa. La competizione a squadre vedrà le azzurre impegnate nel primo turno di assalti, nei quarti di finale, contro l’Ungheria, occasione per la Batini e le compagne di portare a casa una medaglia olimpica.

Fonte: Federscherma Toscana