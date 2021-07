Come promuovere una palestra: i 6 migliori strumenti per un marketing efficace

Tra i settori maggiormente penalizzati negli ultimi 2 anni per via della pandemia, troviamo sicuramente quello delle palestre: luoghi sempre molto frequentati, che però con il Covid sono rimasti chiusi al pubblico per un lunghissimo periodo. Chi ha un’attività di questo tipo si trova in grandi difficoltà al giorno d’oggi, perché i clienti sono calati in modo vertiginoso ed è difficile riuscire a recuperarli tutti. Per questo motivo, è fondamentale adottare delle strategie di marketing mirate, che consentano di ottenere buoni risultati e al tempo stesso che non prevedano investimenti troppo ingenti.

Vediamo quali sono i migliori strumenti pubblicitari del momento per chi intende promuovere la propria palestra e recuperare un’attività che altrimenti rischierebbe di fallire.

#1 Gadget personalizzati

Anche se esistono dalla notte dei tempi, i gadget personalizzati con il logo della palestra rimangono degli strumenti di promozione pubblicitaria estremamente efficaci e non troppo costosi. Vale dunque la pena acquistarne alcuni da regalare ai propri potenziali clienti ma anche ai propri iscritti, in modo da fidelizzarli. Non solo: grazie ad un gadget è possibile aumentare in modo notevole la visibilità del brand, il che risulta sicuramente utile per riuscire ad acquisire nuovi clienti. Certo è che bisogna scegliere degli oggetti che siano in linea con la propria attività e che dunque risultino coerenti. Per pubblicizzare una palestra, ad esempio, possono rivelarsi molto efficaci delle borracce personalizzate con logo: sono senz’altro utili dunque non rischiano di essere gettate o accantonate in un cassetto e sono anche molto richieste al giorno d’oggi quindi i clienti saranno felici di riceverle. Non solo: la borraccia può essere utilizzata in palestra ma anche in molte altre occasioni, dunque il logo della palestra ottiene la sua grande visibilità.

#2 Sito web

Al giorno d’oggi non avere un sito web è decisamente controproducente, perché ormai tutte le attività hanno il proprio portale e chi non si fa riconoscere attraverso il canale del web rischia di essere percepito come poco serio o affidabile. Bisogna inoltre considerare che realizzare un sito ora come ora non è costoso come un tempo: con un budget ridotto si può ottenere un portale di tutto rispetto, sfruttando i CMS come WordPress ad esempio. Attraverso il sito web si possono comunicare i servizi offerti, le novità, mostrare fotografie per far comprendere i valori aggiunti della palestra e via dicendo. Non solo: volendo è possibile anche inserire contenuti ed approfondimenti per incentivare le persone a praticare attività fisica ed attribuire una maggior importanza allo sport.

#3 Canali social

Un altro canale online che vale la pena sfruttare al massimo per fare marketing al giorno d’oggi è sicuramente quello dei social network. Piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok sono seguitissime e permettono di ottenere una visibilità elevata con il minimo dell’investimento. All’interno dei social è possibile promuovere la palestra con dei post sponsorizzati spendendo poco, attirare nuovi clienti, fidelizzare i propri iscritti e catturare l’attenzione, rendendo maggiormente riconoscibile il proprio brand.

#4 Lezioni di prova

Proporre delle lezioni di prova è sempre un’ottima idea, specialmente se l’attività da promuovere è quella di una palestra. Per i potenziali clienti infatti avere la possibilità di vedere personalmente gli ambienti, di sperimentare in prima persona un corso di proprio interesse e via dicendo è molto importante e non conviene sottovalutare questo aspetto. Offrire l’opportunità di effettuare una lezione di prova rientra tra le strategie di marketing più efficaci di sempre per attività di questo tipo anche perché si fa leva sull’incapacità di molti di tirarsi indietro una volta entrati in contatto con la realtà.

#5 Promozioni ad hoc

Parlare di promozioni a coloro che gestiscono una palestra al giorno d’oggi non è certo il massimo, visto che le perdite economiche sono state importanti negli ultimi anni e non tutti possono permettersi di lanciare offerte o abbassare i costi. Eppure, creare dei pacchetti ad hoc per determinate categorie di clienti potrebbe rivelarsi decisamente utile, a patto che lo si faccia con una certa intelligenza. Non occorre abbassare i prezzi a livello generale: bisogna innanzitutto capire quale target si desidera attirare. Se ad esempio ci sono pochi ragazzi iscritti in palestra, si può pensare di offrire un pacchetto studiato ad hoc per gli studenti, con tariffe particolarmente convenienti.

#6 Volantini

I flyer sono strumenti pubblicitari tradizionali, che spesso vengono contrapposti al marketing online ritenuto al giorno d’oggi più efficace. È però altrettanto vero che diffondere dei volantini promuovendo la propria attività può rivelarsi molto utile in termini di visibilità, specialmente se la palestra è stata aperta da poco o se ha introdotto delle novità da far conoscere. In confronto ad altre opzioni realizzare dei flyer è leggermente più costoso, ma al giorno d’oggi esistono soluzioni che consentono di risparmiare parecchio. Basta farli stampare online ad esempio: i prezzi sono decisamente più accessibili. Una volta pronti, conviene distribuirli nei luoghi maggiormente frequentati dal target che si desidera raggiungere.