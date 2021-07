Seduta straordinaria del Consiglio comunale di Castelfranco: bilancio e Cerbaie all'ordine del giorno

Convocata una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto per sabato 31 luglio 2021, alle ore 9, in modalità videoconferenza.

Ecco i punti all'ordine del giorno

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 30.11.2020 – 27.01.2021 – 30.04.2021 – 10.05.2021 – 20.05.2021 – 30.06.2021.

4. BILANCIO 2021-2023: ASSESTAMENTO GENERALE EX ART. 175, COMMA 8, TUEL E CONSEGUENTI VARIAZIONI CON APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 TUEL.

5. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CENTRODESTRA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “UTILIZZO DEL BOSCO DELLE CERBAIE COME AREA PER ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI MILITARI”.

6. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “CENTRODESTRA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “APPROVAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA URBANA E DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E IL DECORO URBANO”.

7. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA “UNITI PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA E DI CRIMINALITA’ ECONOMICA SUL TERRITORIO”