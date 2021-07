Use Basket, Riccardo Balducci salta nella prima squadra

Un altro empolese nato e cresciuto nel nostro vivaio torna in prima squadra. Si tratta di Riccardo Balducci, classe 1998, reduce da una bella stagione con il Biancorosso Sesa in serie C Silver. La carriera del play si è svolta praticamente per intero alla Lazzeri. A parte una parentesi alla Pallacanestro Empoli, ha sempre fatto parte delle nostre squadre giovanili (era nel gruppo che conquistò la prima, storica finale nazionale Under 17) ed ora si riaffaccia nel campionato di serie B per dare il proprio contributo alla prima squadra.

Bentornato in serie B, Riccardo. Orgoglio biancorosso!!!

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa