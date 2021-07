All'ospedale di Pistoia nasce una "Stanza Geniale": arte nel reparto per mamme e bambini

Una “Stanza Geniale” è stata allestita nell’area materno infantile del San Jacopo con le opere donate dall’artista pop di Montale Geniale Ruffa.

I tre nuovi quadri, insieme a quello raffigurante un Pinocchio, che l’artista aveva già donato all'ospedale del Ceppo, sono stati collocati alle pareti della sala d’attesa del reparto di ostetricia che è in continuità con il reparto pediatrico.

I nuovi quadri si rivolgono all’immaginario dei bambini e li rappresentano come ha detto l’artista. “Mi sono ispirato all’infanzia e dal momento che sono molto colorati aiuteranno a distrarre i piccoli, ma anche i loro genitori”.

Le opere di Ruffa sono tutte realizzate con materiali “poveri” come gli scarti di ogni genere ai quali l’artista ogni volta dona nuova vita. I quadri appesi nella sala d’attesa, in particolare, sono stati realizzati con i colori dei parrucchieri per tingere i capelli.

Hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto le Associazioni per la messa in opera ed in particolare l'Accademia Medica Pistoiese "Filippo Pacini"- OVD (Organizzazione di Volontariato), l'Associazione Culturale " Amici del Ceppo" e Ge.Sat, la società che gestisce i servizi non sanitari e commerciali del presidio.

Alla donazione, che si è svolta oggi pomeriggio , erano presenti oltre all'artista Ruffa il direttore sanitario del presidio ospedaliero la dottoressa Lucilla Di Renzo, il presidente dell'Accademia Medica dottor Giuseppe Seghieri e la presidente dell'Associazione Amici del Ceppo Roberta Murghi.

Hanno partecipato anche il direttore dell’area aziendale di ostetricia e ginecologia il dottor Pasquale Florio, la dottoressa Chiara Biasi, medico specialista della pediatria, la coordinatrice delle ostetriche area pistoiese dottoressa Maria Luisa Niccolai, la coordinatrice infermieristica setting pediatria e neonatologia la dottoressa Stefania Magnanensi, il direttore dell'area infermieristica pistoiese dottor Paolo Cellini e per la direzione sanitaria il dottor Eufrasio Girardi.

La dottoressa Di Renzo ha ringraziato l'artista per la donazione anche a nome della direzione generale. "Siamo lieti di ricevere questa opere che oltre ad abbellire il nostro ospedale migliorano la qualità della vita delle persone che lo frequentano. Anche la ‘Stanza Geniale’ avrà questa funzione: rendere l’attesa delle mamme e dei babbi, e dei loro familiari più lieve e forme e colori, ormai è ampiamente dimostrato, hanno effetti positivi anche sugli operatori sanitari. Sempre di più – ha sottolineato la dottoressa - nel nostro Ospedale intendiamo prenderci cura delle persone anche promuovendo azioni creative che ben si coniugano con una struttura moderna e tecnologica com’è la nostra”.

"L'Arte fa sempre bene allo spirito - ha commentato il dottor Florio - e soprattutto in questo reparto dove nascono i bambini sarà particolarmente apprezzata".

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa