Trovato impiccato a un albero in via dell'Argingrosso: mistero sull'identità

Un uomo di origine straniera, dall'età apparente tra i 20 e i 30 anni, è stato trovato impiccato con una corda a un albero in zona via dell'Argingrosso, a Firenze, nell'area degli orti sociali del Comune.

Sul cadavere, trovato la notte scorsa da alcuni extracomunitari, non sono stati rinvenuti documenti, quindi l’identità rimane ancora sconosciuta. La polizia, intervenuta sul luogo, sta conducendo le indagini.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).