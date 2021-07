Turista aggredito sulla tramvia a Firenze, indagini in corso

Questa mattina un turista è stato aggredito su un convoglio della tramvia a Firenze. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto emerso l'uomo, olandese, avrebbe riportato una ferita da arma da taglio che è stata giudicata guaribile dai medici in pronto soccorso in dieci giorni.

L'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della fermata delle Cascine.

Interruzione di 10 minuti, Gest provvede alla sanificazione del mezzo e si scusa con i passeggeri per il disagio

Questa mattina, intorno alle 11:30, c’è stata una aggressione a bordo di un tram. GEST ha immediatamente chiamato il 118 e forze dell’ordine e il conducente, nell’attesa, si è accertato delle condizioni della persona aggredita, successivamente soccorsa. Poco dopo c’è stato l’intervento della Polizia di Stato.

Questo episodio ha provocato una interruzione di circa 10 minuti. Purtroppo, a seguito della colluttazione, nel tram sono rimaste alcune macchie di sangue sul pavimento e sui sedili. Il conducente, dando priorità all’assistenza dell’aggredito e al servizio, non ha immediatamente accertato la condizione del mezzo, cosa che ha fatto pochi minuti dopo al capolinea e a cui è seguita, dopo circa 40 minuti, una accurata pulizia e sanificazione.

GEST è profondamente dispiaciuta per quanto accaduto, esprime solidarietà alla persona che ha subito l'aggressione e ringrazia sia il 118 che la Polizia di Stato per la celerità dell’intervento. Inoltre si scusa con I passeggeri per il momentaneo disagio.