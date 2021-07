Campi Bisenzio, muore a 47 anni: la raccolta fondi per i figli

“Questa raccolta contribuirà a garantire la migliore assistenza al piccolo Alessio nel prossimo futuro, perchè mantenere vivo il suo sorriso è sempre stata la nostra priorità, ma adesso lo è ancora di più”.

Da Campi Bisenzio la famiglia di Alessandro, morto lo scorso 21 luglio a 47 anni in seguito a una forte depressione, ha lanciato su GoFundMe una raccolta per i figli Alessandra e Alessio, affetto da una grave disabilità.

“Alessandro - scrive il nipote, Emanuele Amodeo - era una persona stupenda che amava infinitamente mio cugino Alessio e faceva di tutto per farlo star bene donandogli un sorriso continuamente”.

“Un giorno - aggiunge - sia a me che mia zia piacerebbe dare il nome di Alessandro a qualche associazione in sostegno di realtà come la loro. Amava infinitamente i bambini e amava regalare a loro sorrisi, soprattutto a quelli con problematiche. Lavorava - prosegue - per una società Comunale che si occupa di portare mangiare alle varie mense scolastiche, asili elementari e medie”.

La campagna per dare un sostegno ai suoi figli ha avuto 1.300 condivisioni e ha superato i cinquemila euro. È raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/raccolta-per-sostenere-alessandra-e-alessio