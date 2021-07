Mezzo secolo d'amore per gli empolesi doc Silvano Baccetti e Laura Salvadori

Mezzo secolo di matrimonio per Silvano Baccetti e Laura Salvadori. I due, empolesi doc, festeggiano oggi, sabato 31 luglio, il mezzo secolo di amore e passione.

Settantun'anni lei, Settantasei lui, sono una coppia empolese doc in quanto nati e vissuti all'ombra della Collegiata.

Adesso Silvano e Laura si godono la pensione, dedicandosi ai nipoti, dai più grandi fino all'ultima arrivata. Insieme fanno lunghe passeggiate con il loro amatissimo cane Willy, e viaggiano molto. Negli ultimi anni infatti, la coppia è diventata amante delle crociere.

"Che la vostra unione splenda ancora come oro per molti anni. Felice anniversario per i 50 anni di matrimonio!". Questo è l'augurio fatto dai figli Federico e Samanta, la nuora Valentina e i nipoti Vittoria, Tommaso e Jacopo. Tanti auguri anche dalla redazione di gonews.it!