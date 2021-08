Torselli (Lega) contro il Green Pass: "Obbligo vaccinale mascherato"

“Il Green Pass non è un premio, ma un obbligo vaccinale mascherato che sta già provocando i primi danni alla già precaria economia toscana.

Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

"Giani - che come gli ha detto anche il suo ex-compagno Cioni, dovrebbe ogni tanto ricordarsi di essere il governatore della Toscana – avrebbe il dovere di preoccuparsi per le disdette turistiche dovute alla introduzione del passaporto vaccinale (nella sola Firenze già il 20% per il mese di agosto), e non esultare per i provvedimenti scellerati del Governo Draghi. E’ una scelta discriminante e potenzialmente ‘economicida’ oltre ad essere una totale follia".

"E’ assurdo richiedere il passaporto vaccinale per sedersi all’interno di un ristorante che ha dieci coperti e non esigerlo per salire a bordo di un vagone di un treno che trasporta cento passeggeri. Il Governo continua a mettere in difficoltà quei settori economici che sono stati maggiormente danneggiati dalla pandemia. In inverno e primavera bar e ristoranti erano chiusi eppure la pandemia non è mai stata così virulenta".

"Il Green Pass - numeri alla mano - non serve a contenere la diffusione del Coronavirus, ma solo a mettere ancora più in ginocchio le attività commerciali”.

Fonte: Ufficio Stampa