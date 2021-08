Addio a Lea Verdi, la preside che creò un ponte di amicizia tra Tavarnelle e Longarone

Si è spenta nel pomeriggio di ieri, all’ospedale di Ponte a Niccheri, Lea Verdi, un’amica storica di Barberino Tavarnelle che a settembre avrebbe compiuto 100 anni.

Fu lei la protagonista di una pagina di valori e diritti umani che contribuì a scrivere legando indissolubilmente la comunità chiantigiana con quella di Longarone, in particolare con i cittadini sopravvissuti alla strage del Vajont.

Lea Verdi che era stata alla guida della scuola elementare del Morrocco, nel ruolo di direttrice, aveva appoggiato e favorito il percorso voluto dalla maestra Anna Cetica che portò la sua classe di allora, nel 1964, a Longarone per sostenere i bambini e la comunità, vittima del disastro ambientale.

“Un viaggio della solidarietà e dell’altruismo - dichiara il sindaco David Baroncelli - coraggioso e dinamico che la direttrice, donna forte e lungimirante, collaborando con l’insegnante Anna Cetica - ebbe la forza e il grande senso di responsabilità di realizzare dando vita ad un rapporto di amicizia e rispetto che non si è più interrotto. Lea ci mancherà, è stata una delle figure più incisive nella creazione di una storia che è stata prima di tutto un incontro umano di grandissimo valore tra Tavarnelle e Longarone, fissato nel tempo e nel cuore delle persone e ancora oggi vitale, portato avanti da scambi e incontri che avvengono ogni anno. Proprio come avrebbero voluto Lea Verdi e la sua collaboratrice, la maestra Anna Cetica". L’amministrazione comunale e la comunità si uniscono al dolore dei familiari ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Lea Verdi.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino