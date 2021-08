Auto in fiamme sull'A1: chiuso il tratto tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze

Alle ore 15:30 circa sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano in entrambe le direzioni a causa di un’autovettura, alimentata a GPL, andata in fiamme all’altezza del km 273,7 in direzione Bologna. A seguito dell’evento non si sono registrati feriti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è rimasto bloccato e si sono registrati 4 km di coda in direzione Bologna e 6 km di coda in direzione Firenze.

Poco dopo le ore 16:00 sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un’autovettura, alimentata a GPL, andata in fiamme all’altezza del km 273,7 in direzione Firenze. Resta chiuso il tratto in direzione Firenze.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa