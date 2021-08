La Versilia brucia ancora. Dopo l'incendio di ieri in località Orbicciano nel comune di Camaiore, oggi le fiamme stanno interessando i boschi di Valdicastello, nel comune di Pietrasanta. Sul posto i vigili del fuoco e le squadre di volontari dell'antincendio boschivo.

Diversi gli ettari andati in fumo ieri a Camaiore, dove questa notte l'area è stata presidiata. Indagini in corso sulle cause del rogo.