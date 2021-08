Incendi diffusi in Toscana, fiamme anche tra Castelfiorentino e Montaione

L'incendio tra Castelfiorentino e Montaione

Brucia un terreno vicino Castelfiorentino (FI), in località Santo Stefano al confine con il comune di Montaione. Le fiamme, da un terreno incolto, si sono propagate al vicino bosco e stanno impegnando squadre di volontariato Aib e i vigili del fuoco.

Il sindaco Alessio Falorni ha pubblicato un video su facebook dove spiega ai cittadini le operazioni in corso, riprendendo la collina di Santo Stefano in fiamme. Sul posto anche la protezione civile di Castelfiorentino, Certaldo e Montaione. Entrambi i sindaci, Falorni e Paolo Pomponi di Montaione, sono sull'incendio.

"È una vista davvero poco simpatica, ogni anno c'è qualche collina che sparisce - commenta nel video Falorni - purtroppo qui basta una cicca, in tutto questo pagliericcio secco per far scoppiare tutto. Su questo dobbiamo metterci il 'capo' - continua il sindaco parlando alla cittadinanza - a meno che non sia un incendio doloso, ma qui è difficile fare ipotesi. A volte basta anche una disattenzione, e questo è il risultato. Speriamo che i vigili del fuoco, che sono intervenuti subito insieme alla protezione civile, riescano a fermarlo".

Gli altri incendi in Toscana

Nel pomeriggio operazioni di spegnimento di un altro incendio di vegetazione a Vicarello (LI). Al lavoro, e su richiesta dei vigili del fuoco (che hanno la competenza su questo tipo di incendio), due elicotteri del sistema regionale antincendio e 5 squadre del volontariato Aib. Sul posto sta intervenendo il comando di Livorno e le fiamme si trovano lungo l'argine dello scolmatore, verso Pontedera.

Incendio Vicarello

In Casentino, nel comune di Bibbiena (AR), le fiamme che hanno interessato un bosco misto di conifere e ceduo, sono state spente con l'utilizzo di un elicottero ed il lavoro a terra di squadre e direttore delle operazioni della Unione Comuni Montani del Casentino. I danni sono stati contenuti grazie al rapido intervento.

Infine un aggiornamento sugli incendi di Campagnatico (GR) e Gallicano (LU). Entrambi (la superficie percorsa dalle fiamme è rispettivamente di 3 e 2,5 ettari) sono sotto controllo: proseguono le operazioni di bonifica con ulteriori sganci da parte degli elicotteri impegnati nelle operazioni.

Si ricorda che dal 1 Luglio, è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell'uso all'aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi