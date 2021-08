Infastidisce i clienti di un chiosco alla Fortezza e attacca i poliziotti: arrestato

Non molti giorni fa aveva ricevuto il divieto di dimora a Firenze, ma questo non gli ha impedito di molestare i clienti di un chiosco ai giardini della Fortezza da Basso di Firenze.

Un 28enne marocchino, già noto appunto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e il furto delle sigarette: dopo aver importunato le persone nei pressi del chiosco, infatti, il 28enne ha chiesto insistentemente una sigaretta e al successivo rifiuto ha rubato l'intero pacchetto. Non contento, ha poi spaccato una bottiglia per terra.

All'arrivo dei poliziotti l’uomo si è prima nascosto dietro un albero e poi ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto dagli agenti; a quel punto ha cercato di divincolarsi sferrando calci e pugni ma alla fine è stato messo in manette.

Il 28enne, l'8 agosto scorso, era già stato arrestato dopo aver cercato insistentemente della droga a una coppia di giovani. È stato in quel frangente che il tribunale, convalidando l'arresto, aveva disposto nei suoi confronti il divieto di dimora a Firenze.