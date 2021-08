Morto Iozzelli, ex presidente di Fondazione CR Pistoia e Pescia

Luca Iozzelli, 64 anni, ex presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia è stato trovato senza vita nella sua casa a Pistoia. L’allarme è scattato intorno alle 13,30, quando la donna di servizio ha rinvenuto il corpo.

Monsignor Tardelli a nome della diocesi di Pistoia, ha espresso il cordoglio per la morte del dottor Luca Iozzelli. "La notizia della morte di Luca Iozzelli mi ha davvero addolorato. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne le qualità umane e la visione, sempre volta alla ricerca del bene comune per la città di Pistoia. Nel turbamento che accompagna in questi momenti i tanti che hanno conosciuto Luca, voglio esprimere vicinanza in primo luogo alla famiglia e agli amici, rendendomi presente anzitutto con la preghiera".

Anche il sindaco facente funzioni del comune di Pescia Guja Guidi ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale e della comunità pesciatina per la scomparsa di Iozzelli.

"Siamo vicini alla famiglia di Luca Iozzelli e alla stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per questa tragica perdita. Pescia aveva avuto in Iozzelli un interlocutore interessato, affidabile, serio e competente che ha sempre collaborato con le nostre iniziative. Una persona dalla grande sensibilità che ha saputo lavorare per lo sviluppo del territorio e la cui mancanza verrà avvertita da tutti".

Si è unito nel dolore pure il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti: "Conoscevo Luca Iozzelli da tanti anni. Soprattutto nel periodo in cui é stato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, abbiamo lavorato intensamente insieme e collaborato per sviluppare progetti utili alla nostra comunità, pensando non solo alle esigenze dell'oggi, ma anche alle prospettive future dei nostri territori. Era capace di vedere lontano. Con la sua scomparsa, la nostra comunità perde un punto di riferimento importante.

Il mio pensiero va adesso alla moglie Lisa, al figlio e all'intera famiglia. A loro rivolgo le mie più sentite condoglianze, anche a nome della giunta comunale e dell'amministrazione tutta".

Iozzelli lascia la moglie e un figlio di undici anni