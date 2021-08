Addio a Paolo Calosi: la sinistra fiorentina piange il suo "Paolone"

Tavarnelle piange il suo Paolo Calosi, morto oggi a 78 anni a causa di una malattia. Una vita passata “a sinistra”, contrassegnata non solo da costante impegno civico e politico – lo testimoniano le tante presenze alle varie Feste de l’Unità – ma anche da un'arguta ironia, “Paolone” è stato ricordato con affetto dalle tante persone che lo avevano conosciuto.

"C’è una poesia infinita in ogni sguardo che hai dato alla vita - scrive su Facebook il sindaco di Barberino Tavernelle, David Baroncelli -. C’è una passione inesauribile per la politica come impegno civico e come dovere prima che come affermazione personale. C’è una delicatezza straordinaria insista in ogni gesto per gli altri, anche il più duro se e quando necessario. Hai dato tanto a chi ha saputo ascoltare passione delicatezza e poesia, a tutte e tutti noi. Mi hai dato tanto, tanto e ancora tanto dentro di me deve essere “imparato”, ogni giorno.

Ciao Compagno, ciao Paolo".

“Ci ha lasciato Paolo Calosi, Paolone per chi lo conosceva - afferma il sindaco di Firenze Dario Nardella ricordando lo storico militante -, una di quelle persone che metteva la passione per il suo partito avanti a tutto. Abbiamo bisogno di recuperare altruismo e senso di comunità, di cui lui è stato un esempio grandissimo. Non dimentichiamo i buoni esempi per promuoverne di nuovi. Un abbraccio alla famiglia e agli amici”.

"Stamani ci ha lasciato Paolo Calosi. L’amico e il compagno Paolone - si unisce al cordoglio l'assessore regionale Serena Spinelli -. Chi ha passato gli anni nella sinistra fiorentina, tra i tavoli e le cucine della Festa de L’Unità, non potrà dimenticare quell’omone dal carattere schietto, la battuta pronta, l’animo buono. Ci ha insegnato cosa vuol dire essere compagni condividendo la passione, l’impegno e anche un po’ di sana follia. Mi ha insegnato a crederci sempre, a non arrendermi. La politica, la sinistra, l’arte contemporanea, la sua Tavarnelle, lo stare insieme. Ha dato tanto a tutti noi, così come al suo territorio. Paolone c’è sempre stato e ci mancherà tanto. Oggi suona strano, ma la frase con cui chiudeva sempre qui su Facebook era: “Evviva la vita!”. Mi piace ricordarlo così.

Lo ricorda pure Graziano Cioni, ex deputato ed ex assessore di Firenze: "Ci ha lasciato anche Paolone Calosi, compagno e amico di tante lotte. Grande dispiacere. Ciao Paolone".

Sinistra civica ecologista si è aggiunge al ricordo di Paolone: "Le compagne e i compagni di Sinistra Civica Ecologista salutano commossi e grati Paolo Calosi, abbracciano la sua grande famiglia. Come avresti detto tu, EVVIVA LA VITA"