Fondi Covid usati per attività legate alla Camorra, 13 indagati

Operazione anti-Camorra a Firenze e non solo, sono in corso misure cautelari e perquisizioni per tredici indagati. Polizia e guarda di finanza di Firenze, assieme alla Dda fiorentina e alla Dna, stanno operando tra Firenze e le province di Salerno, Prato, Latina, Verona e Potenza.

Stando alle forze dell'ordine sono stati bloccati "l'ascesa di un clan camorristico e finanziamenti Covid". I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa finalizzata a ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi ed esplosivi, riciclaggio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, violazione delle norme sull'immigrazione.

