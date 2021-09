Corona virus Empoli e Cuoio, 17 contagi

In calo i i nuovi contagi da coronavirus nella giornata di oggi, domenica 12 settembre, nelle zone dell'Empolese Valdelsa e del Comprensorio del Cuoio. Ecco i dati e il confronto con quelli di ieri

12 casi in zona empolese

Castelfiorentino 3

Cerreto Guidi 1

Empoli 4

Fucecchio 2

Vinci 2

5 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di sotto 4

San Miniato 1

Il bollettino Asl Centro con i dati complessivi

Sono 217 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano tre decessi non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore ( 1 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia).

Di seguito il dettaglio:

131 casi in provincia di Firenze, di cui 12 in zona empolese

Bagno a Ripoli 2

Barberino di Mugello 1

Barberino Tavarnelle 5

Calenzano 2

Campi Bisenzio 11

Dicomano 1

Fiesole 2

Figline e Incisa 5

Firenze 53

Greve in Chianti 2

Impruneta 4

Lastra a Signa 1

Pontassieve 9

Reggello 1

San Casciano in Val di Pesa 1

Scandicci 8

Sesto Fiorentino 8

Signa 2

Vaglia 1

50 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 1

Montemurlo 7

Poggio a Caiano 2

Prato 37

Vaiano 1

Vernio 1

31 casi in provincia di Pistoia

Agliana 1

Larciano 6

Marliana 1

Monsummano Terme 4

Montale 2

Montecatini Terme 2

Pescia 2

Pistoia 4

Ponte Buggianese 1

Quarrata 8

