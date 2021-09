Danneggia vetrata del bar e auto con una scarpa, denunciata trans a Pisa

Con una scarpa ha danneggiato la vetrata di un bar e un'auto in sosta dopo aver litigato con una persona al di fuori dell'esercizio commerciale. Una transessuale brasiliana di 38 anni, con precedenti, è stata denunciata a Pisa a piede libero per danneggiamento aggravato. Sul suo conto pendeva anche l'ordine del questore di Pisa di lasciare il territorio europeo. La volante è giunta in via Livornese dopo la segnalazione. La trans è stata trasferita in questura e un'ambulanza è stata inviata dal 118 per curare lo stato di agitazione in cui versava.