Ripartenza scuola, Giani a Castelfiorentino per la prima campanella

Il presidente della Regione Eugenio Giani sarà nell'Empolese Valdelsa per 'battezzare' il ritorno a scuola in presenza nelle aule della Toscana.

A margine del Consiglio regionale di oggi, Giani ha spiegato che sarà presente all'apertura di una scuola a Castelfiorentino con il sindaco Alessio Falorni per la ripartenza della didattica in presenza. "Agli studenti faccio un grande bocca al lupo e l'augurio che la didattica in presenza possa allontanare quegli spettri lasciati dalla Dad.

L'assessore Baccelli e l'assessore Nardini hanno fatto un grande lavoro nei tavoli con le prefetture, domani siamo pronti a raccogliere l'approccio in presenza, totalmente in presenza, salvo eccezioni legate a lavori o aspetti di natura diversa, ma domani l'approccio della Toscana alla scuola è in presenza".

Per il primo giorno di scuola la Toscana avrà anche l'onore di ricevere il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Farà visita all'Elsa Morante di via Chiantigiana a Firenze, per un sopralluogo pomeridiano.